Os idosos devem levar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 e cartão do SUS ou CPF - Divulgação / PMN

Publicado 03/02/2022 10:23 | Atualizado 03/02/2022 10:24

Nilópolis - Nesta quinta e sexta-feira (03/02 e 04/02), idosos de 80 anos ou mais imunossuprimidos (autoimunes) poderão tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19, em Nilópolis. Eles devem levar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 e cartão do SUS ou CPF. O ponto de vacinação é na 1ª Igreja do Nazareno, na Rua João Pessoa, 1469, no Centro.

Imunossupressão.



No sábado, eles deverão se dirigir ao Posto Central, que irá atender das 9h às 12h. O endereço do Posto Central é Rua João Pessoa, no Centro.



São imunossuprimidas (autoimunes) pessoas que realizam quimioterapia para tratamento de câncer, transplantados, com HIV, pacientes que realizam hemodiálise e que possuem doenças inflamatórias crônicas, entre outras.