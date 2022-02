Suporte de álcool em gel, cartazes de conscientização, uso obrigatório de máscara e distanciamento social, são as regras básicas que estão sendo seguidas - Divulgação / Aline Santos/PMN

Publicado 07/02/2022 19:29 | Atualizado 07/02/2022 19:37

Nilópolis - O ano letivo de 2022 em Nilópolis, iniciou nesta segunda-feira (07/02), com o retorno de 7.932 alunos da rede municipal. Além disso, a Prefeitura de Nilópolis traz uma novidade: a vacina nas escolas destinadas aos alunos que ainda não se vacinaram, na faixa etária de 5 aos 11 anos.

Palhaços também alegraram o retorno das aulas dos alunos em Nilópolis Divulgação / Aline Santos / PMN Suporte de álcool em gel, cartazes de conscientização, uso obrigatório de máscara e distanciamento social, as regras básicas estão sendo seguidas. Na Escola Sagrado Coração de Jesus, em Nova Cidade, 350 alunos foram aguardados de braços abertos pelos professores.

"Viemos acompanhar o retorno das crianças nesse primeiro dia de aula. Todos os alunos estão usando máscara, os professores estão motivados. Que seja um grande ano e que possamos dar passos largos para um futuro promissor", salientou o prefeito Abraãozinho (PL).

Além do prefeito, quem também esteve acompanhando de perto a chegada dos alunos foi a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), o secretário de Governo Ricardo Abrão e a secretária de Educação, Débora Carlos.

A classe especial foi a mais animada. Eles aguardaram ansiosos pelo retorno. Jaciara dos Santos Faria é mãe do aluno Igor dos Santos, que estuda na rede há quatro anos. Ela contou que o filho já está imunizado contra a Covid-19 com as três doses e se sente segura em deixá-lo na escola. "Me sinto segura pois aqui é um lugar de confiança, sei que posso confiar na equipe, pois aqui eu tenho suporte. Ele perguntava todos os dias sobre a volta das aulas, estava muito animado".

“Percebemos em todas as salas a expectativa das nossas crianças nesse retorno à escola, que é o lugar deles, então se você ainda não trouxe a sua criança, retorne com ela para as nossas escolas, aqui é um lugar de aprendizado, de brincadeira, de amor e carinho. Contamos com vocês”, discursou a vice-prefeita Flávia Duarte.