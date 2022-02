O programa Novos Caminhos (antigo Pronatec) é uma parceria com o Governo Federal. Os alunos de todos os cursos irão receber bolsa auxílio para transporte, além de lanche que será dado aos alunos nos dias de aula - Divulgação / FAETEC

Publicado 09/02/2022 23:14 | Atualizado 09/02/2022 23:16

Nilópolis – Os interessados nos cursos Técnicos e de Qualificação Profissional da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), por meio do Programa Novos Caminhos, precisam correr. A oportunidade é para cadastro reserva das vagas remanescentes. Ao todo, há mais de 500 vagas abertas. As inscrições poderão ser realizadas de forma gratuita até a próxima sexta-feira (11/02), através do site: www.faetec.rj.gov.br . Na unidade de Nilópolis, no bairro Paiol de Pólvora, são 22 vagas para o curso de Modelagem do Vestuário.O programa Novos Caminhos (antigo Pronatec) é uma parceria com o Governo Federal. Alunos de todos os cursos contemplados, de ambas as modalidades, irão receber bolsa auxílio para transporte, além de lanche que será dado aos alunos nos dias de aula.Para os cursos Técnicos, estão aptos a se inscrever aqueles que tenham idade mínima de 15 anos e estejam matriculados no 2° ou 3° ano do ensino médio em qualquer unidade de ensino pelo estado. Ao todo, são 220 vagas espalhadas por 11 unidades distintas da Faetec.Já os cursos de Qualificação Profissional são de curta duração e possuem como pré-requisito idade mínima que varia de 16 a 18 anos. O nível de escolaridade exigido também pode variar de Ensino Fundamental Incompleto a Ensino Médio Incompleto, de acordo com cada formação. No total, são 295 vagas em cursos que poderão ser realizados nos períodos da manhã, tarde e noite, a depender da disponibilidade de cada uma das 17 unidades.Cursos Técnicos disponíveis - NilópolisUnidade Paiol de Pólvora, Rua General Olímpio da Fonseca, s/n, com 22 vagas para Modelagem do Vestuário.