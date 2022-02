Como a rua é formada por duas ladeiras, uma em cada ponta, a necessidade de recapeamento se torna urgente tanto para o deslocamento dos veículos, como para os pedestres, principalmente idosos - Reprodução / Redes Sociais / Leitor

Nilópolis – Moradores da Rua Nadir Trindade, no bairro Novo Horizonte, em Nilópolis, reclamam da falta de asfalto, limpeza e retirada de entulhos na via. Alguns nilopolitanos enviaram fotos da rua, que liga a Rua General Mena Barreto com a Rua Natividade, com imagens que comprovam a necessidade de uma atenção da Prefeitura de Nilópolis.



Como a rua é formada por duas ladeiras, uma em cada ponta, a necessidade de recapeamento se torna urgente tanto para o deslocamento dos veículos, como para os pedestres, principalmente idosos, que acabaram encontrando dificuldade com os buracos, pedras, devido à falta do asfalto.