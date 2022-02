Aproximadamente 75% dos estudantes marcaram presença no primeiro dia de aula nessa unidade escolar - Divulgação / PMN

Publicado 15/02/2022 17:20 | Atualizado 15/02/2022 17:28

Nilópolis - O trem encantado do CEI Isaura da Costa Sá Coelho deu boas vindas às crianças da educação infantil, em Nilópolis. As princesas da Disney receberam 81 alunos de 4 e 5 anos nesta segunda-feira (14/02). Aproximadamente 75% dos estudantes marcaram presença no primeiro dia de aula nessa unidade escolar.

O trem encantado do CEI Isaura da Costa Sá Coelho deu boas vindas às crianças da educação infantil - Divulgação / PMN



Vestida de Moana, a professora Tatiele Amancio contou como foi a volta dos alunos às salas de aula. "Muitos pais estavam com medo do retorno, agora com as crianças vacinadas, eles estão confiantes. O retorno foi bacana, todos os profissionais da educação se fantasiaram para recebê-los. Eles amaram!".



Na última semana, os alunos do ensino fundamental 1 e 2 retornaram - Divulgação / PMN

Nesta quarta-feira (16/02), voltam as aulas para o berçário ao infantil 3. Na última semana, os alunos do ensino fundamental 1 e 2 retornaram. A vacina nas escolas também marcou os últimos dias, além da entrega dos kits escolares para todos os alunos da rede municipal.