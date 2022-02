A Rua Joana Gonçalves faz esquina com a Rua Alberto Teixeira da Cunha - Divulgação / Leitor

A Rua Joana Gonçalves faz esquina com a Rua Alberto Teixeira da CunhaDivulgação / Leitor

Publicado 14/02/2022 22:37 | Atualizado 14/02/2022 22:42

Nilópolis – Moradores da Rua Joana Gonçalves, no Centro, pedem a Prefeitura de Nilópolis uma coleta de lixo mais regular na via, que faz esquina com a Rua Alberto Teixeira da Cunha, próximo ao Terminal Rodoviário Municipal.