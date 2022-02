Os idosos devem levar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 e um documento de identificação e cartão do SUS ou CPF - Divulgação / PMN

Os idosos devem levar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 e um documento de identificação e cartão do SUS ou CPFDivulgação / PMN

Publicado 13/02/2022 13:32

Nilópolis - Idosos imunossuprimidos (autoimunes) com 65 anos ou mais poderão tomar, a partir desta segunda-feira (14/02), a quarta dose da vacina contra a Covid-19, em Nilópolis, no ponto de vacinação montado na 1ª Igreja do Nazareno, até o próximo sábado (19/02).

Eles devem levar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 e cartão do SUS ou CPF. O ponto de vacinação é na 1ª Igreja do Nazareno, na Rua João Pessoa, 1469, no Centro.

Imunossupressão (Autoimunes)

São imunossuprimidas pessoas que realizam quimioterapia para tratamento de câncer, transplantados, pacientes com HIV, pessoas que realizam hemodiálise e que possuem doenças inflamatórias crônicas, entre outras.