Está sendo colocado novas grades na beira do rio da ruaDivulgação / PMN

Publicado 11/02/2022 13:35 | Atualizado 11/02/2022 13:41

Nilópolis – A Rua Beira-Rio, uma importante via entre os bairros de Olinda e Cabral, em Nilópolis, está sendo reurbanizada, atendendo reivindicações antigas dos nilopolitanos. A revitalização inclui asfaltamento, colocação de novas grades e calçadas, em um trecho de um quilômetro e 300 metros.



O prefeito Abraãozinho e a vice-prefeita Flávia, junto com autoridades municipais, estiveram no local acompanhando o processo de reurbanização da via - Divulgação / PMN

As benfeitorias fazem parte do pacote de obras do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Nilópolis. Trabalhadores já estão quebrando as calçadas antigas na beira do rio com britadeiras e também retirando mato. Ao mesmo tempo, máquinas do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) iniciaram a limpeza do trecho do Rio Pavuna que corta o bairro de Olinda, na divisa com Anchieta, bairro do Rio de Janeiro, limite com o município nilopolitano. Os funcionários do INEA vão retirar areia, pedras e lixo, desassoreando o trecho do rio e evitando as enchentes.“Queremos proporcionar aos moradores uma rua revitalizada, com novas calçadas e guarda corpo na beira do rio. E agradeço também ao governador Cláudio Castro, que está proporcionando a limpeza desse trecho do Rio Pavuna”, afirmou o prefeito Abraãozinho (PL), ao lado de da vice-prefeita Flávia Duarte.Líder comunitário e pedreiro, Derivan Pereira da Silva disse que, quando chove muito o rio passa por cima das grades. “Essa enchente tem muitos anos. Instalei várias válvulas de retenção, mas muitas já estão quebradas. Quando chove e o Rio Pavuna está limpo, elas funcionam e as casas não enchem”.Moradora do local há 40 anos, Valéria Cruz reclamou com o prefeito dos vizinhos que não têm cuidado. “Eles jogam lixo no rio, mesmo o caminhão de lixo passando aqui às segundas, quartas e sextas-feiras. Eles transformam o Rio Pavuna numa grande lixeira”, salientou.Além do prefeito Abraãozinho, da vice-prefeita Flávia Duarte, o secretário de Governo Ricardo Abrão, acompanhados do presidente da Câmara, Rafael Nobre, o chefe de gabinete, Caio de Araújo, o secretário de Obras, Flávio Vergueiro, e o subsecretário de Serviços Públicos, Eduardo Rocha, percorreram a pé o trecho no final da manhã da última segunda-feira (07/02). A caminhada começou em Olinda, passou pelo Ás de Ouro e terminou no Cabral.