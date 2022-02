Na quadra da Escola Municipal Edyr Ribeiro, mais de 50 responsáveis compareceram para buscar o kit - Divulgação / PMN

Na quadra da Escola Municipal Edyr Ribeiro, mais de 50 responsáveis compareceram para buscar o kitDivulgação / PMN

Publicado 10/02/2022 18:58

Nilópolis - O momento mais esperado pelas crianças é a chegada do material escolar. Cadernos, estojo escolar, massa de modelar, giz de cera, cola colorida e outros itens fizeram a alegria dos alunos. Cerca de 12 mil kits escolares começam a ser entregues nesta quinta-feira (10/02) para os estudantes da rede municipal de ensino de Nilópolis.

Na quadra da Escola Municipal Edyr Ribeiro, no bairro Nova Cidade, mais de 50 responsáveis compareceram para buscar o kit. “Estamos aqui hoje para fazer a entrega do kit com o material para as crianças. Muitas delas não estavam retornando para as aulas de aula porque os pais não tinham condições de comprar um caderno, fizemos para que as crianças não perdessem mais nenhum dia de aula", destacou o prefeito Abraãozinho (PL).

Michele da Mata tem três filhos, um deles recebeu a pasta com o material nesta quinta. “É um diferencial na vida do aluno, para o crescimento deles é muito legal, é uma ótima iniciativa”.

Além do prefeito Abraãozinho, a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), a secretária de Educação Débora Carlos, o secretário de Governo Ricardo Abrão e o presidente da Câmara de Vereadores Rafael Nobre acompanharam a ação.