O assaltante que estava numa moto acabou baleado pelo segurança morrendo no local - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/02/2022 18:13 | Atualizado 10/02/2022 19:19

Nilópolis – Um criminoso e um policial militar reformado morreram, após uma tentativa de assalto, na tarde desta quinta-feira (10/02), no Centro, de Nilópolis. Segundo informações, um empresário foi abordado por dois bandidos que estavam de moto, após realizar um saque em uma agência bancária. A abordagem aconteceu na altura da Avenida Getúlio Vargas, com a Rua Alberto Teixeira de Castro.

Um policial reformado, que fazia a segurança do empresário, percebeu a ação dos criminosos, iniciando assim uma troca de tiros. O assaltante morreu ainda no local, com o policial e o empresário, identificados como, Washington Higino e Everton Pinto, sendo baleados. O segundo bandido conseguiu fugir. O agente reformado acabou não resistindo aos ferimentos, após ser transferido para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Uma pistola com kit rajada foi apreendida com o assaltante morto.



Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) e policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram acionados para o local. O Corpo de Bombeiros, com duas ambulâncias, também esteve no local para a remoção do bandido morto e a transferência dos feridos para o hospital.



Os dois feridos, em estado grave, foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Juscelino Kubitschek, no Centro de Nilópolis. Eles foram admitidos para o primeiro atendimento. Em seguida, foram transferidos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse). O policial acabou não resistindo aos ferimentos, falecendo em seguida.