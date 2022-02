Os agentes Waldir Salles Neto, Fábio Constantino, Júlio Cesar da Fonseca e Reinaldo Rosa conduziram o assaltante Wesley Silva de Oliveira para a 54ªDP - Divulgação

Publicado 11/02/2022 17:20 | Atualizado 11/02/2022 17:24

Nilópolis - Agentes da Guarda Civil de Nilópolis prenderam no final da manhã desta sexta-feira (11/02), um homem numa moto que tinha acabado de assaltar uma mulher na porta de sua casa, perto da Vila Olímpica, no bairro do Frigorífico. Os agentes Waldir Salles Neto, Fábio Constantino, Júlio Cesar da Fonseca e Reinaldo Rosa faziam o patrulhamento nas imediações do local e foram alertados por um pedestre.

Wesley Silva de Oliveira tentou fugir, mas foi capturado duas esquinas depois, no bairro Frigorífico Divulgação Ao perceber a movimentação da equipe, o assaltante Wesley Silva de Oliveira tentou fugir, mas foi capturado duas esquinas depois. Os guardas municipais encontram com o homem o relógio da vítima. Uma bolsa com o celular da mulher foi jogada na rua e não foi localizado pelos agentes.

A ocorrência foi registrada na central de flagrantes, na 54ª DP (Belford Roxo).