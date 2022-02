O subtenente Washington serviu durante muitos anos no 20º BPM - Divulgação / 20º BPM

Publicado 11/02/2022 14:03 | Atualizado 11/02/2022 14:05

Nilópolis – O 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) lamentou em suas redes sociais a morte do subtenente PM reformado, Washington Higino, que acabou morrendo após uma tentativa de assalto, nesta quinta-feira (10/02), no Centro, de Nilópolis

Na oportunidade, o policial que fazia segurança do empresário Everton Pinto, percebeu a ação de criminosos em uma moto, e acabou trocando tiros com os assaltantes. Um bandido acabou morrendo no local e o outro fugiu. Washington e Everton acabaram sendo feridos gravemente, porém o policial reformado acabou não resistindo, vindo a falecer no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, após o primeiro atendimento na UPA JK, ainda em Nilópolis.