A ocorrência com todo o material apreendido e o preso foi registrada na 54ª DP Divulgação / 20º BPM

Publicado 11/02/2022 14:19 | Atualizado 11/02/2022 14:20

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam, na noite desta quinta-feira (10/02), uma farta quantidade de drogas e rádios transmissores, em patrulhamento na Rua Beira Rio, no bairro Olinda, em Nilópolis. Um homem foi preso na ação.

No patrulhamento, os policias militares perceberam a ação de um homem com uma mochila, que tentou fugir, após perceber a viatura. Depois de um cerco na área, os agentes conseguiram efetuar a prisão.



A ocorrência com todo o material apreendido e o preso foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).



MATERIAL APREENDIDO

3 Rádios transmissores

1.003 Pinos de Cocaína



33 Trouxinhas de Maconha