Sávia David junto ao casal de mestre-sala e porta-bandeira, Selminha Sorriso e Claudinho - Divulgação

Publicado 02/05/2022 10:33 | Atualizado 02/05/2022 10:45

Nilópolis - Amada em Nilópolis e em São Paulo, a diva do Carnaval, Sávia David, que este ano não pôde participar do primeiro desfile da Beija-Flor por compromissos como rainha de bateria da Unidos de Vila Maria (SP), veio direto de São Paulo para participar do Desfile das Campeãs, no último sábado (30/04), na Sapucaí.



Sávia David no Desfile das Campeãs na Sapucaí Divulgação

"Vim com a blusa da diretoria, mas se fosse preciso iria até empurrando carro alegórico, porque o que importa é estar junto da comunidade que me faz feliz. Vim acompanhando a escola próxima aos músicos e intérpretes, atrás da bateria soberana da Beija-Flor. Foi intenso. Ver minha escola pronta para desfilar, escutar a voz do nosso incrível Neguinho da Beija-Flor, não tem como conter as lágrimas", disse emocionada.

Esse ano, Sávia foi indicada em dois concursos em São Paulo. Em um deles, ficou empatada com mais quatro rainhas de bateria em primeiro lugar, no título de Rainha das Rainhas, com votação do público.

"Estou muito feliz. Essas indicações, o reconhecimento das pessoas é maravilhoso. Nossa escola ficou em quinto lugar. Fizemos um belo desfile com uma mensagem linda e necessária. Como sempre a bateria Cadência da Vila, do meu mestre Moleza passou intocável com nota máxima 40".



Sávia David junto a equipe de profissionais da Unidos de Vila Maria Divulgação

Esse amor do público paulistano que há cinco anos recebeu a artista de braços abertos, também é visto na Sapucaí. Cria de Nilópolis, há 14 anos na azul e branco, Sávia é só gratidão pela energia boa que sempre recebe da comunidade nilopolitana.

"Receber o carinho da comunidade, dos casais de mestre-sala e porta-bandeira e de todos ali na avenida, me deu uma alegria que não dá para expressar em palavras. Grata demais por viver tudo isso".