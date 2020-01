Museu de Arte Contemporânea – MAC

Mirante da Boa Viagem s/nº, Boa Viagem

Tel.: 2620-2400

Site: culturaniteroi.com.br/macniteroi

Museu aberto de terça a domingo, das 10h às 18h; pátio externo aberto diariamente das 8h às 18h

Ingresso: R$10 inteira / R$5 meia-entrada / grátis às quartas pro público em geral

Entrada sempre gratuita para menores de 7 anos, estudantes da rede pública níveis fundamental e médio, portadores de necessidades especiais e acompanhantes, moradores de Niterói e servidores públicos municipais - todos mediante a apresentação de comprovantes originais de suas condições



Museu Antônio Parreiras

Rua Tiradentes 47, Ingá

Tel.: 2717-1414

Site: museuantonioparreiras.rj.gov.br

Aberto de terça a sexta das 10h às 17h; sábados, domingos e feriados das 13h às 17h

Entrada gratuita



Museu de Arte Sacra

Rua da Conceição 216, Centro (salão nobre da Igreja de Nossa Senhora da Conceição)

Tel.: 2717-0154

Aberto para visitação no primeiro domingo de cada mês, das 9h às 11h

Entrada Franca



Museu do Ingá

Rua Presidente Pedreira 78, Ingá

Tels.: 2717-2919 / 2717-2893

Site: cultura.rj.gov.br/museu-do-inga

Aberto de terça a sábado das 12h às 17h

Entrada Franca



Museu de Arqueologia de Itaipu

Praça do Canhão s/nº, Itaipu

Tel.: 3701-2966

Aberto de segunda a sexta das 10h às 16h50; sábados das 9h às 15h50

Visitas guiadas mediante agendamento prévio

Entrada gratuita quarta e sábado e R$ 2 nos demais dias da semana exceto domingo (não funciona)



Solar do Jambeiro

Rua Presidente Domiciano 195, São Domingos

Tels.: 2109-2222 / 2109-2223

Aberto de terça a sexta das 13h às 18h e sábado/domingo das 10h às 18h

Ingresso: R$ 4 / estudantes da rede pública pagam meia entrada

Às quartas-feiras, entrada franca