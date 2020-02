Drenagem e pavimentação de Serra Grande e Maravista começam até 15 de março

Niterói - A ordem de início para a drenagem e pavimentação de Serra Grande e Maravista, na Região Oceânica, será assinada na última semana de fevereiro e as obras começam na primeira quinzena de março. Segundo o documento, deverão ser contemplados 26 quilômetros e 68 ruas. As intervenções integram o pacote de drenagem e pavimentação para a Região Oceânica que foi anunciado pela Prefeitura de Niterói em 2019 e inclui ainda o Engenho do Mato, Santo Antônio e Maralegre, em um total de 200 ruas com drenagem, pavimentação e urbanização através de recursos do município e da Cooperação Andina de Fomento (CAF).

“Em um curto período, realizamos os maiores investimentos em drenagem, macrodrenagem e infraestrutura da história da Região Oceânica”, garante o prefeito Rodrigo Neves. “Reurbanizamos centenas de ruas em bairros como Cafubá, Fazendinha, Camboinhas, Piratininga, Boa Vista, Jacaré, Bairro Peixoto e, agora, Santo Antônio. São projetos que transformaram positivamente os bairros, construindo uma nova R.O.”, disse Neves.



Desde 2013, o governo municipal já investiu mais de R$ 350 milhões em obras dessa natureza. Da mesma área já foram entregues as obras da Avenida Professora Romanda Gonçalves, no Engenho do Mato, e a macrodrenagem de Itaipu e Piratininga, entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes e a Avenida Almirante Tamandaré.