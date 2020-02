'A Arte de Governar a Si Mesmo' traz contos ancestrais e reflexão filosófica

Niterói - A partir do dia 03 de março, o Solar do Jambeiro exibe todas as terças-feiras às 19h o espetáculo “A arte de governar a si mesmo”, uma narração artística que reúne três contos filosóficos ancestrais sobre a responsabilidade pessoal e sua importância para a construção de uma harmonia social. Vencedor do edital de Teatro Adulto para espaços alternativos da Fundação de Arte de Niterói, o solo inédito interpretado por Daniella D’Andrea e dirigido por Warley Goulart ficará em cartaz às terças-feiras ao longo de todo mês. A classificação etária é de 12 anos e a entrada é franca.

“Os contos filosóficos trazem diferentes camadas de compreensão para que cada um possa absorvê-lo à sua maneira, sem se preocupar em descobrir uma mensagem. A compreensão vem de acordo com a sua experiência pessoal. As histórias não são óbvias e nem trazem respostas, mas estimulam o pensamento filosófico”, reflete Daniella, atriz e educadora com mais de 20 anos de experiência em contação de histórias.

A partir de uma história-moldura (“O príncipe, o mestre e a águia”, conto da tradição sufi), a dramaturgia é permeada por outras narrativas, como “A cidade melão” (tradição oral do Afeganistão) e “O cego Abdallah” (tradição oral da Arábia), além de trechos da obra “O jardim amuralhado da verdade”, de Hakim Sanai de Ghazna, poeta persa do século XII.

“O espetáculo nasceu de um profundo processo de pesquisa colaborativa entre dois pesquisadores e contadores de histórias. Mergulhamos por dez meses num estudo vertical sobre contos filosóficos orientais e chegamos a histórias muito impactantes e tão atuais quanto tudo que estamos vivendo. Como diretor, meu trabalho foi justamente reconhecer símbolos e intersecções míticas dos contos de tradição oral que transpassam séculos e até milênios, tratando de problemas humanos muito atuais”, adianta o diretor Warley Goulart, coordenador do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias e que já se enveredou por outros solos narrativos, como “Ato de Comunhão” e “Malinche”.

Ao longo de sua carreira, Daniella passou por diversos festivais, sendo o último dele o FIL – Festival Internacional de Linguagens, organizado por Karen Acioly. Ela integrou ainda “Os Trovadores”, grupo de contadores de histórias com o qual viajou pelo Brasil participando de importantes festivais, como o Festival de Teatro de Boneco de Curitiba e o Encontro Internacional de Contadores de Histórias Boca do Céu (SP) - para onde leva, em maio, a atual montagem.

O Solar do Jambeiro fica na Rua Presidente Domiciano nº 195, no Ingá (tel.: 2109-2222).