Niterói - A Secretaria Municipal de Fazenda promoveu na sexta-feira uma ação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, sob o tema “Assédio Não, #JuntosContraOAssédio”, objetivando, através de uma linguagem simples e direta, levantar a reflexão sobre o tema abuso sexual no ambiente de trabalho. Foram discutidas as diferenças entre atos de gestão e o assédio, como prevenir e a quem recorrer, entre outras informações úteis para a prevenção dessa prática abusiva.



A campanha tem cartazes com declarações de funcionários, inclusive homens, bottons e camisetas divulgando qual será o protocolo a ser cumprido em caso de assédio. A intenção é conscientizar os servidores e contribuintes sobre a importância de manter um ambiente de trabalho saudável na administração pública, além de ressaltar que, para os funcionários públicos, o assédio sexual além de ser crime também é uma infração administrativa. Foi criado um protocolo de ação para orientar funcionárias que sofram algum tipo de assédio nas dependências da Secretaria.



“A prática do assédio sexual deteriora o ambiente de trabalho, que deve proporcionar, antes de tudo, respeito à dignidade humana. A construção desse ambiente de trabalho saudável é de responsabilidade de todos. Os gestores são particularmente responsáveis por monitorar o ambiente de trabalho e prevenir situações constrangedoras para as pessoas que ali trabalham”, afirmou a secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer.