Prefeito decreta quarentena total em Niterói a partir de segunda-feira

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves assinou neste sábado um decreto que determina a quarentena total na cidade a partir de segunda-feira. De acordo com a nova medida de isolamento social e contenção do coronavírus em Niterói, todos os estabelecimentos comerciais deverão ficar fechados ao público, evitando aglomeração de pessoas e possíveis contágios. A exceção à regra são os serviços considerados essenciais, que são farmácias, mercados, supermercados, padarias (somente para venda, e não consumo no local), postos de combustíveis (mas não as lojas de conveniências) e pet shops. Assim como os hospitais, também clínicas veterinárias poderão operar, porém somente para atendimentos emergenciais e não pré-agendados.

Até o momento (21/03, 21h), Niterói contabiliza oficialmente 10 casos confirmados e um óbito por coronavírus.

"Nesta primeira semana, abordamos comerciantes e transeuntes de maneira educativa, informando os riscos de contaminação e a importância de evitarem contato próximo e aglomerações entre si. Contudo, a partir de segunda serão multados os empresários e comerciantes que abrirem as portas sem serem serviços essenciais à população", explicou Rodrigo Neves. O número 153 de atendimento do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) estará disponível para que a população denuncie casos de não cumprimento de quarentena e isolamento social.

O prefeito anunciou também que a suplementação ao orçamento necessário para que essas medidas possam ser cumpridas, principalmente na área de saúde e proteção social, chega a R$ 200 milhões. Neste sábado, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Niterói abriu edital para a contratação emergencial de 456 profissionais de saúde, entre enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas. A seleção será realizada por meio de análise de currículo, de forma totalmente on-line.



“Precisamos manter nas ruas apenas os efetivos de segurança, saúde e limpeza. Nossa batalha contra este vírus não está nem começando. Todas as medidas foram tomadas com o objetivo de salvar vidas. Por isso, a quarentena é fundamental neste momento”, reforçou o chefe do Executivo niteroiense, informando ainda que no mesmo dia 23 o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município receberá o reforço de mais três ambulâncias com UTI. O número de telefone do serviço é 192 para o acionamento em casos graves.



Rodrigo lembrou que, também na segunda-feira, será iniciada a vacinação contra a gripe.



“A população não precisa correr. A vacinação vai durar 60 dias e estamos adotando iniciativas que contribuirão neste processo de imunização. As equipes do programa Médico de Família realizarão atendimento domiciliar também. Além disso, colocaremos um sistema estilo drive-thru na porta de unidades de saúde para que os idosos possam ser vacinados dentro do carro”, disse.



Neves contou ainda que há vagas nos abrigos do município para acolhimento da população de rua e, caso este número não seja suficiente, serão arrendados hotéis para o encaminhamento dessas pessoas.



“Até terça-feira vamos concluir a entrega das 32 mil cestas básicas para as famílias que alunos da rede pública de ensino. Caso haja necessidade, vamos providenciar cartão-alimentação para as famílias que mais precisarem”, pontuou.