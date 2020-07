Noivos não adiam sonho e se casam sem convidados nem festa devido à pandemia

Niterói - Noivos que se programaram para casar em 2020 tiveram que tomar a decepcionante decisão de adiar o sonho, certo? Errado! Alguns deles, motivados pelo imenso desejo de concretizar seu projeto pessoal de vida a dois, desafiaram o novo coronavírus - porém, tomando os devidos cuidados para não se contaminar. A cerimônia foi adaptada para o momento de pandemia, contando com a presença apenas com o casal, seus pais, o celebrante e poucos padrinhos - isto é, sem convidados.

Contudo, a igreja vazia não desanimou Otávio Augusto Nóra e Thaís Pereira Nóra, que não se arrependem de manter a data e realizar o matrimônio sob condições adversas. A Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora (pertencente ao Colégio Salesiano Santa Rosa) possui 600 lugares e poderia comportar 150 pessoas com a flexibilização concedida pela Prefeitura, respeitando o distanciamento mínimo entre os frequentadores, entretanto o casal preferiu abrir mão da presença física dos convidados - garantindo a total segurança da saúde de todos - e transmitir a cerimônia ao vivo pelo YouTube para os familiares e amigos (veja foto na galeria ao final da matéria). No local, além dos noivos, somente os pai, os padrinhos e, é claro, o pároco.

"Claro que gostaríamos de ter compartilhado daquele momento com todas as pessoas que amamos, mas o que importa pr'a gente é o sacramento em si e a nossa vida baseada nos preceitos da nossa religião, a católica. Mesmo com a Igreja vazia devido à atual conjuntura, o coração estava cheio de felicidade, pois oficializamos o início da nossa família", afirma Otávio. "Num momento geral tão difícil, celebramos o amor e sua força transformadora diante do altar e com a bênção de Deus. Ficamos sentidos de infelizmente não poder chamar todos que queríamos conosco, mas a tecnologia ajudou e os entes queridos acompanharam virtualmente a cerimônia através da live, de uma forma leve e divertida, unindo todos nesta nova modalidade de convívio social, que deve perdurar até a criação da vacina anti-covid", diz Thaís.

O padrinho, Marcelo Aceti, foi também o cantor da solenidade. Poeta, escritor, músico e cerimonialista de casamentos, o amigo dos noivos imaginava que os veria tristes, já que o casamento havia sido planejado e preparado há cerca de um ano. Todavia, surpreendeu-se com a beleza e a emoção mesmo em um evento tão discreto.

"Faltando pouco mais de um mês para a data, quando tudo parecia estar certo e nada poderia dar errado, o mundo para e tranca todos em casa sem perspectiva de retorno. É sofrido. Imagine os noivos, depois de tanto sonho e dedicação, verem arrancados de si, de repente, o dia com que sonharam se casar, a festa que organizaram, a viagem de lua de mel, os convidados com quem queriam dividir a alegria desse momento. Mas agora, com a reabertura gradual das igrejas, ver a alegria deles faz até a gente refletir sobre a importância que damos pra tanta coisa que na verdade não importa tanto assim... Claro que seria ótimo comemorar rodeados de entes queridos, mas o importante é terem um ao outro, com amor e a decisão de viverem juntos as dores e as conquistas. O essencial para um bom casamento eles já têm... o resto é glacê!", exclama Aceti.

Uma cerimônia íntima e discreta já estava nos planos da advogada Carolina Patrocínio Teixeira Vaz, 32 anos, e do policial militar Jonas Nery de Brito, de 29, para o final de maio no cartório e seguida de um almoço com as respectivas famílias. A escolha se devia às férias do noivo marcadas para junho, propiciando a sonhada lua de mel no deserto do Atacama, porém sem êxito. Jonas ainda perdeu o pai em maio e a avó em junho - de 95 anos, com quem ele morava. Mas a forte ligação com o avô, de 96 anos, reforçou a importância de não adiarem mais o sonho a dois, inclusive por sugestão do próprio patriarca. A data foi remarcada para 26 de junho, aniversário da noiva, tornando-se uma dupla comemoração (veja foto na galeria ao final da matéria).

"Eu gostei. Achei que não ia me emocionar, por ser uma assinatura em cartório, mas estava enganada. Só podiam entrar os noivos e as testemunhas, no caso minha mãe e minha irmã, mas o avô dele conseguiu acompanhar a cerimônia sentado em uma cadeira afastada, bem como minha sogra, minha tia e meu irmão, que mesmo do lado de fora, em certo ângulo, assistiram a tudo. Depois que passar a pandemia, ainda pretendo fazer um almoço", comenta Carol.