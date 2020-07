Supera Mais vai apoiar empresas de Niterói com crédito financeiro

Em nova frente para apoiar empresas em dificuldades, a Prefeitura de Niterói lançou ontem o programa Supera Mais, que vai garantir o acesso a crédito para microempresas e pequenas empresas sediadas na cidade com faturamento anual inferior a R$ 1 milhão. Os empréstimos serão disponibilizados por meio da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio). As inscrições para pleitear o benefício estão abertas, e podem ser feitas no site da Secretaria municipal de Fazenda: https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/.

De acordo com a prefeitura, o Supera Mais tem os seguintes limites para financiamento de capital de giro: até R$ 20 mil para profissionais autônomos e liberais, até R$ 50 mil para microempresas, e até R$ 80 mil para empresas de pequeno porte com faturamento anual de até R$ 1 milhão. Os empréstimos serão concedidos sem juros, carência de dez meses e prazo de pagamento de 36 meses.

Segundo a secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer, o Supera Mais é uma evolução do Supera Niterói, do qual muitas empresas, principalmente as pequenas, ficaram de fora por não terem condições de cumprir todas as exigências da instituição bancária que operou as concessões de crédito. O Supera Niterói foi lançado em abril e beneficiou 220 empresas com empréstimos a juros zero, num total de R$ 18 milhões em financiamento.

Já em relação ao Supera Mais, a expectativa é que o programa conceda cerca de R$ 30 milhões em crédito, alcançando até mil empresas da cidade. Segundo Giovanna Victer, as empresas não contempladas no Supera Niterói podem ser beneficiadas agora com o Supera Mais.

"Muitas empresas pequenas de Niterói, em dificuldades financeiras por causa da pandemia do novo coronavírus, estão com dificuldades para conseguir crédito. Para fugir da garantia exigida pelas instituições financeiras, a Prefeitura contratou a AgeRio, que tem autorização do Banco Central para operar. Vamos dar prioridade para quem ficou fechado por mais tempo ou que atua em área de restrição das suas atividades, preservando empregos", disse Giovanna Victer, na solenidade de lançamento do Supera Mais, na manhã de ontem, no Solar do Jambeiro, no Ingá.

DOCUMENTAÇÃO

Segundo a prefeitura, 662 empresas já se cadastraram no programa, e agora terão de enviar a documentação exigida para a Secretaria Municipal de Fazenda, que vai fazer a intermediação com a AgeRio. A prefeitura informa que todas as noites o andamento de cada processo será disponibilizado no site da Secretaria municipal de Fazenda e no Portal da Transparência, para que os empresários e toda a população possam acompanhar a evolução do programa. Nesse boletim diário, os empresários também podem verificar pendências, como a ausência de algum documento que esteja atrasando o andamento do processo.

O presidente da AgeRio, Alexandre Rodrigues, comentou que a agência teve que redirecionar todos os seus recursos deste ano para um plano emergencial assim que começou a pandemia, e que o financiamento das pequenas empresas de Niterói não seria possível sem o aporte de capital feito pelo município.

"Essa ação de Niterói é importante porque os recursos estão escassos e, principalmente, porque o micro e pequeno empresário têm dificuldades de acesso ao crédito. Isso porque eles não têm como oferecer garantias para a captação de recursos no mercado financeiro", destacou Alexandre Rodrigues.

Presidente do Clube dos Diretores Lojista (CDL) de Niterói, Luiz Vieira também elogiou a iniciativa:

"O Supera Mais atende à grande expectativa dos empresários da cidade. Retomamos as atividades, mas ainda não conseguimos retomar aquele nível de receita de antes da pandemia. As vendas ainda estão muito incipientes".