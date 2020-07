Câmara de Niterói e Universidade Candido Mendes negociam descontos em cursos

Niterói - O presidente e o vice- presidente da Câmara Municipal, Paulo Bagueira e Milton Cal, receberam a visita do diretor da Universidade Candido Mendes, Edezildo França, para discutir a possibilidade de se firmar um novo convênio onde servidores e dependentes do Legislativo niteroiense possam fazer cursos livres, de graduação, pós-graduação e mestrado com descontos. A tradicional universidade que tem campus em Niterói, Nova Friburgo e Araruama, além da capital (Bangu, Campo Grande, Centro, Ipanema, Jacarepaguá, Méier, Penha, Tijuca e Santa Cruz).

“Temos total interesse de participar da vida política e social de Niterói, onde fica uma de nossas unidades mais destacadas. Mas a parceria que queremos construir vai além disso. Podemos, inclusive, criar programas de estágio para que nossos alunos tenham a Câmara como mais um campo de aprendizado. Afinal é na Casa Legislativa onde são formuladas as leis que regem a sociedade niteroiense”, destacou professor França, que há três anos mora na Cidade Sorriso.

O vice Cal ficou responsável em solicitar à Procuradoria uma minuta de um convênio para abrir as negociações entre a Universidade e a Câmara. “Poderá ser mais uma boa ação em prol de nossos servidores. Vamos nos dedicar a isso”, disse. “O convênio poderá servir para a retomada dos estudos de funcionários e de seus filhos nesse delicado momento pós-pandemia”, concluiu o presidente Bagueira.