Covid em Niterói: 8.213 casos confirmados, sendo 7.748 curados e 281 mortos

Niterói - A Fundação Municipal de Saúde (FMS) informa que 7.748 pacientes do total de 8.213 casos confirmados do novo coronavírus na cidade já estão curados. Em quatro meses de pandemia no município, 281 pessoas morreram de covid-19. O número de curados representa 94,36% do total de infectados desde o início do contágio na cidade.

Ainda segundo as informações oficiais da Prefeitura, no momento, 184 habitantes estão infectados. Destes, 104 são casos de menor gravidade e se tratam em isolamento domiciliar, acompanhados pela FMS, enquanto 80 estão hospitalizados.