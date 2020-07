Saldo do Fundo Previdenciário de Niterói atinge R$ 653 milhões em junho de 2020

Niterói - O Fundo Previdenciário do NitPrev alcançou, em junho de 2020, R$ 653 milhões - um salto de mais de 50 vezes no valor que tinha em 2013, no início da atual gestão. À época, o saldo era de R$ 13 milhões. O prefeito Rodrigo Neves destacou que o resultado é fruto das medidas de modernização da gestão, transparência e reequilíbrio das contas públicas no município. “Mesmo construindo um recorde de novas escolas municipais e unidades de saúde, tirando do papel obras esperadas há décadas e investindo pesado em segurança pública, conseguimos o melhor resultado da história da Previdência municipal. A transparência e competência possibilitaram esse resultado extraordinário. Em 2013, Niterói estava há cinco anos sem Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Com todas as ações, alcançamos um aumento de mais de 4.000% no Fundo Municipal”, afirmou.

Segundo o presidente do Niterói Prev, Moacir Linhares, o resultado é fruto de um trabalho de planejamento e de uma série de ações da equipe do órgão para melhorar os resultados. “O trabalho de modernização da gestão e da estrutura serviu de base para esse resultado sólido. O nosso trabalho é crescer esse fundo cada vez mais para ele custear, daqui a 35 anos, a aposentadoria dos servidores”, disse. O NitPrev tem um hoje um comitê de investimentos dirigido por Linhares e composto por membros que possuem certificação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. O comitê tem 10 membros e se reúne pelo menos duas vezes por mês ou em ocasiões excepcionais, como no caso de uma oscilação muito forte na Bolsa de Valores.

Além do controle permanente das oscilações do mercado financeiro, Moacyr Linhares ressaltou que, desde o início do mandato do prefeito Rodrigo Neves, todos os repasses para o NitPrev são feitos em dia. Outro aspecto, segundo ele, é o cuidado com a atualização e conferência da base cadastral de dados dos servidores. Foram analisadas as idades dos funcionários e a situação de seus futuros beneficiários, cônjuges e filhos. Atualmente, o NitPrev trabalha na implantação do Sistema de Gestão Previdenciária para modernização dos controles. E já se encontra em funcionamento o cruzamento de dados com o Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi).

“Normalmente os aposentados e pensionistas fazem anualmente a prova de vida, sempre no seu mês do aniversário. Atualmente, por conta da pandemia, as provas de vida estão suspensas. Mas seguimos realizando o cruzamento de dados com o Sisobi. Com isso, conseguimos manter um controle preciso dos nossos pagamentos”, contou o presidente do Niterói Prev. “Com a documentação toda correta, já conseguimos aprovar um benefício em dez dias. A média é de um mês. Antes, esse prazo chegava a seis meses. Nós não temos preocupação de reduzir despesas, apenas de pagar corretamente e em dia aos nossos aposentados e pensionistas. Além disso, realizamos uma série de melhorias na estrutura de atendimento”, relatou ele, citando ainda o novo mobiliário, equipamentos modernos para agilizar os serviços, a instalação de uma porta automática e de um novo acesso com guarda-corpo na entrada do prédio.