Niterói - Loba e Meg são duas cadelinhas de um ano e um ano e meio, respectivamente, resgatadas nas ruas. As raças são indefinidas, mas isso é o que menos importa. Elas estão entre os 22 animais, entre cães e gatos, que esperarão ganhar um novo lar neste sábado (01º), em uma campanha de adoção virtual promovida pela Prefeitura de Niterói, às 14h, em sua página oficial: facebook.com/PrefeituraMunicipaldeNiteroi. Nos últimos três anos, 1.200 animais foram adotados através das campanhas realizadas pelo Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), órgão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade.

As campanhas costumam acontecer no Campo de São Bento, em Icaraí, mas, por conta da pandemia, e para não deixar que os animais fiquem sem um novo lar, o CCPAD optou por realizar a campanha de adoção on-line. Atualmente esses animais estão com protetores independentes da cidade e serão entregues na casa do adotante - somente em Niterói. Os bichinhos adotados receberão um microchip para identificação. Para adotar, as pessoas precisam ser maiores de 18 anos e apresentar original e cópia da carteira de identidade e do CPF, além de comprovante de residência. Será feita uma breve entrevista com a protetora responsável pela adoção, através de chamada de vídeo, que servirá para verificar as condições em que o animal vai permanecer após ser adotado. O objetivo é avaliar o local onde os bichos vão morar para garantir que ele terá um lar seguro.

Assim que o candidato for aprovado, será agendado o dia em que o animal será entregue. Todos os animais irão castrados, vacinados e microchipados. Dessa forma, caso o bichinho seja abandonado ou se perca, será possível reconhecê-lo através de um leitor. A prática já é executada pelas equipes municipais de adoção.

Alguns dos animais disponíveis para adoção:

- Angel e Paul são dois gatinhos que foram resgatados com dois dias de vida dentro de uma caixa de papelão. Hoje, estão com 75 dias. Angel adora beijos na barriga. Já se joga de barriga para cima quando vê os seus cuidadores. Paul, o cinza, ama beijos no pescoço e carinho em qualquer parte do corpo;

- Loba, de um ano, estava nas ruas. Ela possui pelo preto e não tem raça definida, mas é muito doce e adora um carinho;

- Meg é uma cadela muito afetuosa, de porte médio. Tem cerca de um ano e meio, gosta de brincar e correr.