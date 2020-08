NITERÓI - Em comemoração ao Agosto Laranja, mês de conscientização sobre a doação de medula óssea, a Câmara Municipal será transformada na próxima terça-feira (18/08) das 9h às 16h, num posto avançado para que as pessoas possam doar sangue. A iniciativa é uma parceria entre o Legislativo municipal a ONG Davida Casa do Bom Samaritano e a Clínica de Hemoterapia de Niterói. Os doadores devem agendar com antecedência o horário da coleta através do telefone 97165-6779.

“Anualmente nos empenhamos nessa causa. Aprovamos a lei que cria o Agosto Laranja em Niterói e procuramos desenvolver atividades que conscientizem o niteroiense a ser um doador não só de sangue, mas também de medula óssea e de cordão umbilical. E a participação dos voluntários do grupo Davida é imprescindível à campanha na cidade”, afirma o vereador Paulo Bagueira, presidente da Casa.

No mesmo dia, às 18h, a Câmara realizará uma audiência pública virtual para homenagear o trabalho do Davida Casa do Bom Samaritano e para marcar o Agosto Laranja. A sessão será presidida pelos vereadores Bagueira e Paulo Eduardo Gomes, que preside a Comissão de Saúde e Bem Estar Social da Câmara de Niterói. A sessão acontecerá virtualmente com transmissão ao vivo pela página da Câmara na internet e nas redes sociais do Legislativo, e será a ocasião também da entrega de uma Moção de Aplausos estadual à presidente-fundadora do Davida, Cristina Ana Morgan Figueroa, aprovada pela Alerj, ainda quando Bagueira era deputado.

Desde o dia 1º de agosto a Câmara está com a fachada iluminada na cor laranja para chamar a atenção dos moradores da cidade sobre a campanha de conscientização. Desde 2014, quando foi fundada, até os dias atuais o Davida já cadastrou cerca de 6 mil pessoas no banco de dados do Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) vinculado ao Inca (instituto Nacional do Câncer).

Para ser um doador de sangue é necessário que a pessoa tenha entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado e estar bem de saúde. Homens podem doar a cada dois meses e mulheres a cada três.