A prefeitura de São Gonçalo anunciou ontem a chegada do primeiro Centro de Oncologia do município. O novo serviço começa a funcionar em setembro e disponibilizará aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), atendimento em quimioterapia e consultas de acompanhamento.

O prefeito da cidade, José Luiz Nanci, ressalta a relevância do centro. "Este é um marco histórico para a saúde do município. Atualmente, 100% dos nossos pacientes oncológicos realizam tratamento em outras cidades. Agora poderão iniciar perto de suas residências. Isso é muito importante para os pacientes", destaca.

A unidade, que é um serviço pioneiro na cidade, está localizada no bairro Zé Garoto e irá abrigar consultórios e sala de aplicação de quimioterápicos com 20 cadeiras para atendimento, além de toda estrutura de apoio. O serviço será realizado através de um convênio com o SUS. Segundo o cirurgião oncológico Edmar Lopes, responsável pela unidade, 54% dos pacientes que realizam quimioterapia no serviço de Oncologia de Rio Bonito são de São Gonçalo.

"Esta unidade será a porta de entrada para o tratamento de novos pacientes a partir do próximo mês. Este é só o início do nosso trabalho em São Gonçalo, nossa intenção é ampliar ainda mais e fazer com que o paciente não precise migrar para fazer o tratamento", explica.

A princípio, a unidade será utilizada por pacientes em início de tratamento. Aqueles que já iniciaram o tratamento em outros municípios vão passar, posteriormente, por uma migração organizada, para que não haja prejuízo e interrupções no processo.

"Será oferecido um atendimento humanizado e de alto padrão de qualidade. Esse é um tratamento tão difícil de ser enfrentado e o fato de se poder fazê-lo em sua cidade, perto de sua família, será muito importante para os pacientes", considera o secretário de Saúde, Jefferson Antunes.