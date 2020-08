Ministério do Meio Ambiente renova certificação de sustentabilidade da CLIN

NITERÓI - A Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) recebeu a renovação da certificação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), um programa do Ministério do Meio Ambiente que visa a estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade. Em 2015, a CLIN criou a Comissão Permanente Gestora de Resíduos Sólidos para poder desenvolver as práticas da A3P. Após cumprir todas as etapas e exigências, a empresa obteve sua certificação que agora foi renovada por mais cinco anos e, com isso, poderá dar continuidade às ações desenvolvidas. A prática de adoção da A3P demonstra a preocupação do órgão em obter eficiência na atividade pública enquanto promove a preservação do meio ambiente.

“A trajetória da nossa empresa é escrita com muita responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. A A3P é um programa excepcional que visa a construção de uma nova cultura institucional. Com a adesão, o órgão público protege a natureza e reduz gastos por meio do uso racional dos bens públicos”, reflete o presidente da companhia, Luiz Carlos Fróes Garcia. O Certificado de Adesão à A3P é um documento emitido e enviado às instituições que aderem formalmente ao programa. Este certificado é disponibilizado em meio digital ao parceiro e conta com a assinatura do ministro do Meio Ambiente.