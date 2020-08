PRF apreende veículo com placa adulterada na Ponte Rio-Niterói

NITERÓI - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um homem conduzindo um veículo adulterado na Ponte Rio-Niterói na noite desta segunda-feira (17). Os agentes faziam blitz na altura do km 322 da BR-101 (trecho suspenso), pista sentido Niterói, quando durante a abordagem constataram que a placa não condizia com o carro abordado, após consultas ao sistema de segurança. A equipe verificou que a placa usada no carro constava como pertencente a outro veículo, com as mesmas características e da mesma empresa, porém com outro chassi. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Centro).

O aplicativo gratuito Sinesp Cidadão permite que qualquer pessoa, uma vez realizado o download no computador ou celular, pesquise modelos de carros e chassis através das placas digitadas.