NITERÓI - Será entregue em outubro o Centro de Diagnóstico por Imagens que está sendo implantado no Hospital Municipal Carlos Tortelly (antigo CPN), no Centro. A unidade está passando por reforma e já conta um novo e moderno tomógrafo que atenderá todo o município. O hospital também vai ganhar novos leitos de UTI, enfermarias e reformas em outros ambientes.

“Realizei uma visita técnica ao novo Centro de Imagens, no Carlos Tortelly, que está quase pronto para ampliar ainda mais a retaguarda de exames na rede municipal”, conta o prefeito Rodrigo Neves. “Apesar da crise mais geral, Niterói já investiu mais de R$ 200 milhões somente na Saúde. Quando assumimos a gestão, reabrimos o Getulinho, reformamos o Mário Monteiro e a Policlínica do Largo da Batalha, reformamos e readequamos unidades da atenção básica, chegando a quase 100% de cobertura do Médico de Família, e agora mais esse grande investimento no Hospital Carlos Tortelly”. Ele também destaca que, atualmente, menos de 25% dos leitos exclusivos para pacientes com a covid-19 estão ocupados na cidade e atribuiu esse resultado aos investimentos na Saúde realizados pela Prefeitura.

O Centro de Imagens fará exames como radiologia digital, tomografia computadorizada, mamografia, endoscopia, ecocardiografia e ultrassonografia. O local vai dispor ainda de laboratório de análises clínicas, podendo obter diagnósticos, como imunologia, bioquímica, hematologia e microscopia. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, acredita que a aquisição do aparelho é uma grande conquista para o município. “Esse novo Centro de Imagens vai melhorar a qualidade de atendimento da população e o trabalho dos profissionais de saúde. A tomografia é um exame fundamental que vai agilizar o diagnóstico e acompanhamento de algumas doenças”, afirma.

Ubiratan Moreira Ramos, diretor do HMCT, explica a importância de ter os exames na unidade e fala sobre o funcionamento para o restante da rede. “O Centro de Imagens irá atender toda a rede municipal de Saúde. Serão realizados exames eletivos e de emergência. Essa iniciativa vai beneficiar todos os moradores de Niterói”, diz o diretor. Ele informa que também está sendo construído um novo Centro de Terapia Intensiva (CTI), que vai disponibilizar mais 11 leitos, totalizando 20 leitos. A unidade conta também com um CTI exclusivo para pacientes com o novo coronavírus.