Menor é detido com cocaína em Santa Rosa

NITERÓI - Um menor de idade foi detido com drogas por policiais militares do 12º BPM na esquina das ruas Doutor Mário Vianna e Beltrão, em Santa Rosa, à zero hora desta quinta (20). F.W.C.S., de 17 anos, foi abordado por demonstrar atitude suspeita, segundo avaliação dos PMs. Com ele foram encontrados sete pinos de cocaína e uma trouxinha de maconha. O rapaz foi encaminhado para a 76ª DP (Centro).