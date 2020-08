NITERÓI - A Prefeitura assinou nesta segunda-feira (24) a ordem de início para as obras de conclusão do prédio do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS), da Universidade Federal Fluminense (UFF). O projeto, elaborado pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), está orçado em R$ 28 milhões, com previsão de conclusão em 18 meses. A intervenção seguirá o projeto básico já definido pela universidade. O prefeito Rodrigo Neves destacou que a assinatura do termo de cooperação para o início das obras marca um momento esperado pela comunidade universitária há 30 anos: “Essa obra vai permitir que o IACS possa ampliar sua capacidade de formação, qualificar serviços e acolher cada vez mais alunos, fazendo de Niterói uma potência na área da comunicação social e da produção audiovisual".

O reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega contou que a obra é o resultado de uma parceria histórica entre a Prefeitura de Niterói e a UFF, e que será importante não só para a comunidade acadêmica, mas para a cidade como um todo, diante da importância que a Universidade tem para Niterói: “A sede do IACS é um prédio acadêmico, mas que tem compromisso direto com a economia criativa, com devolução de profissionais para o município, gerando emprego e renda. Ficamos muito felizes de ter a educação sendo incluída na base do desenvolvimento econômico em Niterói”.

O Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS) foi fundado em 1968 e tem cinco departamentos e aproximadamente 3.500 alunos. O projeto do novo prédio, elaborado pela comunidade do instituto, foi mantido para a construção de onze edifícios interligados com bibliotecas, laboratórios, salas de aulas e espaço de convivência. No bloco que será construído, ficarão abrigados os cursos de graduação em Arquivologia, Artes, Biblioteconomia e Documentação, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social, Estudos de Mídia, Jornalismo, Produção Cultural, e de Pós-Graduação em Ciências da Informação, Cinema e Audiovisual, Comunicação, Cultura e Territorialidades, Mídia e Cotidiano e Estudos Contemporâneos das Artes.

A diretora do IACS, Flávia Clemente, ressaltou a importância da nova estrutura para o acolhimento dos alunos: “Eu vi o crescimento do IACS, que só tinha dois cursos na década de 90 e agora é a segunda maior unidade da universidade, só perdendo para a Escola de Engenharia. O instituto tem hoje nove cursos de graduação, seis de pós-graduação e recebe mais de 3.500 alunos. O novo prédio vai atender as necessidades desses estudantes, que precisavam de um espaço adequado para sua formação”.

O deputado estadual Waldeck Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), lembrou que o termo de compromisso assinado hoje celebra e consagra uma parceria que já vem dando bons frutos para Niterói: “O IACS é um celeiro de formação do pensamento crítico e criativo dentro da universidade. Essa cooperação entre a Prefeitura de Niterói e a UFF é uma resposta positiva à ciência, ao desenvolvimento tecnológico e a inovação em um momento tão difícil para o país”. Participaram também do evento a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, o secretário municipal de Obras, Vicente Temperini, o coordenador do Diretório Central de Estudantes (DCE) da UFF, João Neto, e o superintendente de Operações e Manutenção da UFF, Mário Ronconi.