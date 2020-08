Adesão ao programa Empresa Cidadã em Niterói deve ser revalidada até dia 26

NITERÓI - Segue aberto até amanhã, quarta-feira, dia 26, o prazo para que as empresas revalidem o termo de adesão ao programa Empresa Cidadã e, assim, possam receber o apoio municipal à folha de pagamento por mais dois meses além dos três inicialmente previstos. Entre 250 e 300 empresas das cerca de três mil inscritas no programa estão nessa situação e terão mais uma oportunidade para garantir o auxílio na folha de pagamento por cinco meses, em vez dos três meses previstos inicialmente. Basta acessar o site www.empresacidada.niteroi.rj.gov.br e seguir as instruções. Em contrapartida, as empresas terão que se comprometer, mais uma vez, a não demitir qualquer funcionário por até oito meses após a aprovação do benefício.