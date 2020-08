Morre Guilherme Eurico Bastos da Cunha, 85, ícone da cirurgia brasileira

NITERÓI - Faleceu nesta madrugada (27), aos 85 anos, o cirurgião geral, professor universitário, líder classista e acadêmico niteroiense Guilherme Eurico Bastos da Cunha. O cirurgião formado pela UFF em 1958, pioneiro em metodologias técnicas que salvaram vidas, foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Academia Fluminense de Medicina, vice-presidente da Associação Interamericana de Gastroenterologia e um dos fundadores da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Acamerj). Grande defensor da integração docente-assistencial de nosso país, ele formou mais de 700 médicos enquanto professor de Cirurgia Geral da UFF e da Faculdade de Medicina de Campos, além de chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital Municipal Orêncio de Freitas, no Barreto, Niterói, onde implantou e comandou a residência médica por 35 anos.

Ele será enterrado nesta quinta-feira, às 16 horas, no cemitério Parque da Colina.

Membro da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) por 25 anos, Guilherme Eurico lançou exatamente um ano atrás a autobiografia A Cirurgia Que Eu Vivi, pela DB Editora, a mesma responsável pelos títulos A História da Medicina em Niterói e Câmara Municipal de Niterói: 200 Anos de Glórias. Em coautoria com a jornalista Irma Lasmar, repórter do jornal O DIA, o autor conta sua trajetória desde a infância feliz em Niterói até o profissional de sucesso de hoje, em um livro repleto de dados históricos, senso de humor e emoção, onde divide com o leitor as experiências, os aprendizados, os sentimentos e os valores que lhe fazem uma personalidade ímpar. A obra está à venda das livrarias Panorama (R. José Clemente nº 68) e Schofer (R. Cel. Moreira César nº 211 loja 18), em Niterói.