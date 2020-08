Conselho Municipal de Políticas de Drogas de Niterói tem novos conselheiros

NITERÓI – O Conselho Municipal de Políticas de Drogas de Niterói (Comad-Nit) deu posse a novos membros. Criado pelo decreto n° 8661/2001 de 29 de novembro de 2001, o fórum tem a participação da sociedade e do governo na busca de propostas e alternativas de enfrentamento às questões do álcool e outras drogas na cidade. A nova gestão é presidida pelo advogado Guido Tiepolodo, tendo como vice-presidente o atual coordenador de Políticas Públicas sobre Drogas da Prefeitura de Niterói, Fábio Domingos.

Entre as atribuições do Comad-NIT estão propor e implementar políticas intersetoriais relativas ao uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas; normatizar e fiscalizar o funcionamento das instituições governamentais e não governamentais, programas e ações voltadas para a prevenção e tratamento do alcoolismo e outras dependências a substâncias psicoativas; estabelecer diretrizes, acompanhar, avaliar e fiscalizar os recursos materiais, humanos e financeiros no âmbito do conselho; e celebrar convênios, acordos ajustes ou termos de parceria com entidades governamentais e não governamentais.

As reuniões do conselho são abertas para a sociedade civil, acontecendo sempre na 3ª quarta-feira do mês, às 14h. Durante o período da pandemia do coronavírus, as reuniões acontecem através de plataformas digitais. Mais informações podem ser obtidas clicando em niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2499&Itemid=156 .