Movimentos sociais fazem limpeza da orla da Lagoa de Piratininga neste domingo

NITERÓI - Trinta voluntários das associações de moradores do Vale Feliz (AMVF) e da Beira da Lagoa e das ONGs Lagoas e Praias Limpas, Feira do Vale Feliz e Rede da Região Oceânica Economia Solidária promovem neste domingo (30), a partir das 8h, uma limpeza na orla da Lagoa de Piratininga. O ponto de encontro será na rótula do Cafubá (saída do túnel Charitas-Cafubá, em frente ao supermercado Rede Economia) e é aberto à participação pública.

O evento foi idealizado pela presidente da AMVF, Tânia Malamace. Prometendo respeitar as regras de distanciamento, uso de máscaras e de álcool em gel exigidas pela pandemia do novo coronavírus, o grupo terá também o apoio de catadores de recicláveis da região, que retirarão o material para que possa ser reaproveitado - fazendo com que a ação ainda gere trabalho e renda, além de inclusão social e conscientização ambiental da comunidade local.