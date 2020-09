Comunidade do Viradouro recebe obras, mutirão de limpeza e Plataforma Digital

NITERÓI – As comunidades do Viradouro e Morro da União, ambas em Santa Rosa, passam por obras de infraestrutura que estão gerando dezenas de empregos diretos para mão de obra local. E outras dezenas de vagas deverão se abrir quando começarem a ser erguidos o centro cultural, a plataforma urbana/escola técnica e a quadra poliesportiva, além da abertura de vias e obras de saneamento. Serão construídos três novos espaços de convivência com equipamentos de lazer. Ainda segundo o projeto, o Campo dos Padres receberá uma revitalização completa, com instalação de gramado sintético. Na mesma área, serão construídas uma quadra poliesportiva e uma praça. Outra quadra, localizada entre a Estrada Celso Peçanha e a Rua Nossa Senhora das Graças, será revitalizada e ganhará uma área de recreação infantil. Na Travessa Padre Cícero, uma outra praça deverá ser implantada.

Na área de infraestrutura, haverá pavimentação com a requalificação das vias, das calçadas e da rede de drenagem, com a construção e reforma das canaletas e intervenções para a contenção de encostas. O projeto também apresenta a implantação e reconstrução dos pontos de iluminação pública. As ruas Desembargador Diniz do Vale e Doutor Almir Madeira terão as escadarias revitalizadas, o que garantirá o acesso às edificações do alto da comunidade, através de escadas amplas, iluminadas e com paisagismo. O projeto contempla, também, a construção de uma Plataforma Urbana Digital, nos mesmos moldes da que funciona no bairro da Engenhoca, oferecendo aos jovens cursos profissionalizantes.

A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN) executa esta semana um mutirão de limpeza no Viradouro. São 40 funcionários e maquinários atuando na comunidade. A ação já recolheu 18 toneladas de resíduos naquela localidade. Além da limpeza geral, que incluiu varrição, coleta, serviço de capina, roçadeira e limpeza de encostas, uma campanha de conscientização foi realizada junto aos moradores com o intuito de orientar a população quanto ao descarte correto dos resíduos. O presidente da companhia, Luiz Carlos Fróes Garcia, explica a importância da ação: “Sem a colaboração da população fica impossível manter o local sempre em perfeitas condições de limpeza e conservação, para uma melhor qualidade de vida”.