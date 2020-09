Setembro Amarelo: especialistas em saúde mental de Niterói promovem conferências on-line

NITERÓI - Setembro é o mês da campanha nacional de conscientização sobre a depressão e a prevenção do suicídio. Este ano, em meio à pandemia da covid-19, o Setembro Amarelo chama atenção para os impactos do isolamento social na saúde física e mental da população. Durante todo o mês, especialistas do município e convidados vão discutir o problema em rodas de conversas nas plataformas digitais. De acordo com o coordenador de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Castro, este é um assunto que precisa superar os tabus e estigmas que dificultam o acesso aos serviços.

“Estamos cada vez mais dando valor aos fatores de proteção e construção de redes de apoio aos que precisam de ajuda. Notamos que é muito importante cuidar deste tema e abrir os setores da saúde a criar políticas de visibilidade e discussão da depressão e do suicídio que muitas vezes pode ser evitado”, destacou.

Niterói mantém um fluxo das notificações de todas as violências, interpessoais e autoprovocadas, que ocorrem no município. A Coordenação de Vigilância em Saúde (Covig) ordena as fichas dos serviços de emergências da cidade e as direciona para as unidades de Atenção Básica em Saúde e Saúde Mental, para que as equipes possam realizar uma busca ativa dos usuários e a oferta de tratamento clínico, quando necessário. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, mesmo durante a pandemia, os serviços de atendimento foram mantidos em todos os dispositivos que compõem a rede. “O mês de setembro vem para dar ainda mais visibilidade à causa e alertar para a importância da prevenção e reconhecimento do compromisso dos trabalhadores da área”, destaca.

Programação

Atividades virtuais - As rodas de conversas com especialistas da Rede de Saúde Mental sobre promoção da vida e prevenção ao suicídio vão ocorrer nos seguintes dias:

10/09, às 14h - Com os profissionais das regionais Norte I e II, Centro e Praias da Baía (pela plataforma Google Meet)

16/09, às 16h - Em parceria com a Bem TV, focado no público jovem (pelo YouTube)

24/09, às 14h - Com os profissionais das regionais Praias da Baía II, Pendotiba e Região Oceânica (Google Meet)

Para receber os links dos eventos, basta enviar um e-mail com nome completo para o endereço eletrônico setembro.amareloinscricaonit@gmail.com

Outras atividades - O Centro de Convivências e Cultura de Niterói, que promove integrações culturais e sociais das pessoas com transtornos mentais na cidade, também aproveitou o período de afastamento social para criar conteúdo on-line. Foi criado o “Centro de Convivência Virtual: promoção da saúde e redes de afeto”, fomentado pelo Fundo Emergencial de Combate a Covid-19/Inova Fiocruz. Além disso, todas as segundas-feiras, às 13h30, ocorre o intervalo musical on-line que reúne artistas e usuários da rede.