Cartão-postal de Niterói para o mundo, Museu de Arte Contemporânea faz 24 anos

NITERÓI - Cartão-postal de Niterói para o mundo, o hipnótico Museu de Arte Contemporânea (MAC), desenhado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, é um dos pontos turísticos mais difundidos do país desde sua inauguração, há exatos 24 anos, em 02 de setembro de 1996. Sua forma futurista, semelhante a uma nave espacial, tornou-se um marco da arquitetura moderna internacional e um orgulho para a cidade. O monumento foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2016 - um verdadeiro presente de aniversário de vinte anos.

Construído em posição privilegiada, sobre o mirante da Boa Viagem, com vista panorâmica da Baía de Guanabara, o museu possui na sua base um espelho d’água, que lhe propicia brilho e leveza, e uma grande rampa externa de concreto com piso vermelho, que conduz o visitante ao seu interior. No subsolo ficam um auditório e o Bistrô MAC, um restaurante de ambiente sofisticado e alta gastronomia.

O MAC promove exposições de obras dos mais importantes artistas brasileiros, além de manter uma mostra permanente de 1.217 itens do acervo do colecionador João Sattamini – a segunda maior coleção de arte contemporânea do Brasil – cuja volumosa e valiosa doação foi o motivo da construção deste aparelho cultural.

Iniciada quando Sattamini residia na Itália em 1966, a coleção reúne peças produzidas entre as décadas de 1950 e 1990, de autoria de João Carlos Goldberg, Frans Krajcberg, Tomie Ohtake, Abraham Palatnik, Mira Schendel e Carlos Vergara, entre muitos outros. O local conta também com outra mostra permanente constituída de centenas de peças presenteadas por artistas que ali realizaram exposições. O museu possui ainda uma biblioteca com 40 mil publicações sobre arte moderna e contemporânea brasileira, entre livros, catálogos, teses e dissertações, revistas e multimeios, disponibilizados para consulta pública mediante cadastro.

Cenário muito procurado por fotógrafos, servindo de pano de fundo para álbuns de noivos, debutantes e formandos, o MAC recebeu em 2016 um concorridíssimo desfile da marca internacional Louis Vuitton e invariavelmente é palco de atividades ligadas a movimentos culturais e socioassistenciais. No local também são desenvolvidos projetos educativos relacionados à arte para moradores da periferia.

Foram necessários cinco anos para erguer esta primorosa obra, composta por quatro pavimentos, que juntos somam 16 metros de altura, em uma área de 2.500 metros quadrados. A partir da concretização deste projeto, a Prefeitura de Niterói convidou Niemeyer para realizar outros trabalhos na cidade. A série de intervenções urbanísticas que seguem uma faixa contínua na paisagem da cidade forma o chamado Caminho Niemeyer – onde o MAC é o centro das atenções e parada obrigatória de todos os turistas.