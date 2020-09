Barcas Niterói-Rio-Niterói terão saídas a cada uma hora no feriado da Independência

NITERÓI - A CCR Barcas vai operar na próxima segunda-feira (07), Feriado de Comemoração da Independência do Brasil, com intervalos horários de fim de semana. Sendo assim, na linha Arariboia (Centro de Niterói - Praça XV) as travessias acontecerão de hora em hora, das 5h30 às 20h30 no sentido Niterói-Rio e das 6h às 21h no trajeto Rio-Niterói. Em cumprimento ao Decreto nº 47.129 de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus (covid-19), a linha Charitas segue sem operação. A programação de viagens está disponível em grupoccr.com.br/barcas/noticias/medidas-contra-o-coronavirus?id=4081

Para evitar aglomeração no interior das estações e nos barcos, as roletas estão programadas para que o número de passagens disponibilizadas seja exatamente igual ao número de assentos da embarcação da vez. Em cumprimento ao decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro para a prevenção do aumento do número de casos do novo coronavírus, o uso de máscaras de proteção facial é obrigatório no transporte aquaviário, com avisos nos terminais e embarcações.

A concessionária informa que, a fim de evitar a propagação do vírus no transporte aquaviário, seus funcionários vêm promovendo a desinfecção diária e constante de suas dependências com produto de esterilização hospitalar e usando os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados. A empresa declara também que, no âmbito operacional, instalou dispensers com álcool em gel a 70% nas estações . As embarcações com sistema de ar condicionado estão navegando com as portas abertas, com a aprovação da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.