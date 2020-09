Parque Palmir Silva, o Horto do Barreto: há 70 anos aberto ao deleite do niteroiense

NITERÓI - Com uma tranquila área de lazer cercada por rica vegetação, o bucólico Parque Municipal Palmir Silva – ou Horto do Barreto – é a principal opção de entretenimento do bairro que lhe apelida. Sinônimo de saúde e qualidade de vida devido ao ar puro e às práticas recreativas nele realizadas, constitui-se num grande atrativo turístico e cultural da Zona Norte de Niterói. Com um total de 34 mil metros quadrados, seus limites foram inicialmente demarcados no século XIX em torno do hospital local, com o objetivo de isolar os pacientes em tratamento de doenças contagiosas. No decorrer do tempo e com a evolução da medicina, o isolamento rigoroso deixou de ser um procedimento necessário e o bosque passou a servir à comunidade no ano de 1950 para passeios, piqueniques e apreciação da natureza.

O Horto do Barreto ganhou em 1978 o nome de Parque Municipal Monteiro Lobato. O autor de O Sítio do Pica-Pau Amarelo atualmente empresta seu nome à biblioteca municipal que ali funciona desde 2014, com ambiente climatizado e acervo bem conservado. O escritor também está representado por um busto de bronze, doado pela Diretoria da antiga fábrica de refrigerantes que funcionou no terreno ao lado até meados da década de 1980. Em 1998, tornou-se oficialmente Parque Palmir Silva, homenageando o procurador federal que foi vereador, deputado estadual, vice-prefeito e secretário de governo, falecido no mesmo ano.

Com programações culturais, oficinas artísticas, práticas desportivas e feiras de artesanatos aos sábados e domingos, que dobram a frequência de público em comparação aos demais dias da semana, o lugar possui parquinho infantil, instrumentos de ginástica e uma lona cultural inaugurada em 2019 e batizada com o nome do falecido contrabaixista niteroiense Arthur Maia. Ali dentro ainda funciona um posto do Centro de Controle de Zoonoses para vacinação de animais domésticos.

Enriquecendo a área verde do horto – composta de jambo branco, jenipapo, ingá e jamelão, dentre outras espécies – está o Jardim Japonês, instalado em 2018. Primeiro do tipo na cidade, ele fica em um terreno de cinco mil metros quadrados com plantas orientais, espaço para meditação, lago com peixes ornamentais, cascata, ponte elevada e lanternas nipônicas.

Outro monumento presente é a Estátua do Trabalhador Brasileiro, encomendada pelo presidente Gaspar Dutra ao escultor Celso Antonio em homenagem às classes trabalhadoras. Produzida em 1950, foi hospedada em outros endereços até ser trazida para o Horto do Barreto em 1983. Nada mais apropriado para o bairro que foi o principal polo industrial do estado durante boa parte do século XX, com fábricas de tecidos, sabão, fósforos, formicidas, ladrilhos e olarias. Democrático e delicioso, o Parque Municipal Palmir Silva representa um passeio completo, com atrativos naturais e culturais.