Roubo de veículos segue em queda em todas as regiões de Niterói em agosto

NITERÓI - Os dados parciais divulgados nesta sexta-feira (04) pelo Observatório de Segurança de Niterói mostram que, mesmo após a retomada gradual das atividades dentro do Plano de Transição para o Novo Normal, o município segue registrando queda nos principais indicadores de criminalidade. Os índices que foram apurados pelo Observatório junto às delegacias demonstraram no mês de agosto, se comparado ao mesmo período do ano passado, uma redução de 50% no indicador de letalidade violenta. Outros índices que apresentaram quedas expressivas foram roubo de rua (68,70%) e roubo de veículos (60%).

"Nós seguimos, nos últimos três anos, com a redução dos índices de criminalidade na nossa cidade", informa o prefeito Rodrigo Neves. "Entre janeiro e agosto de 2020, tivemos menos 100 mortes de cidadãos de Niterói, por conta da redução da violência, na comparação com o mesmo período em 2019. Também tivemos a queda de 60% no roubo de veículos, com menos 777 veículos roubados, um resultado fruto do cerco eletrônico, do monitoramento das câmeras pelo Centro Integrado de Segurança Pública, programas como o Niterói Presente e o Proeis, a atuação da Guarda Municipal e da ação integrada com as polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária. O roubo a pedestres diminuiu 68%, o equivalente a menos 1397 casos, mesmo após termos retomados várias atividades e, como consequência, a circulação de pessoas. Estamos avançando em todas as frentes".

O levantamento mostra que nas regiões da 76ª DP (Centro), 77ª DP (Icaraí), 79ª DP (Charitas) e 81ª DP (Região Oceânica) não foi registrado nenhum roubo de veículos desde a segunda quinzena de agosto. "Esses dados reforçam que as ações conjuntas, integradas e planejadas entre as forças de segurança e com o apoio e ferramentas disponibilizadas pela Prefeitura de Niterói continuam surtindo efeito”, afirma o secretário de Gestão Integrada de Segurança, Gilson Chagas. No acumulado (janeiro a agosto), ao se analisar a letalidade violenta, o ano de 2020 apresenta redução de 57,89%, o que representa menos 99 vítimas quando comparado com o mesmo período de 2019. A redução ocorreu em todas as regiões.

O Observatório também aponta que em relação a roubo de rua, foram 77 registros em 2020 contra 246 em 2019, uma redução de 68,70% ou menos 169 registros. No acumulado de janeiro a agosto são menos 1.397 registros o que representa uma queda geral de roubos de rua na cidade de 54,81%. É o melhor mês de agosto da série histórica iniciada no ano de 2003. Na análise do mês de agosto de 2020 em relação agosto 2019 as maiores quedas foram na 76ª DP com -83,33%, 77ª DP com -72,41%,78ª DP com -58,51%,79ª DP com -60,87%, e 81ª DP com -67,86%.

Com relação ao roubo de veículos, a redução se manteve como uma das maiores dos últimos 15 anos, com - 68,79%. A redução foi de 49,32% na 76ª DP, 81,93% na 77ª DP, 62,26% na 78ª DP e 67,41% na área da 81ª DP. “Esses números são um exemplo claro e refletem as ações e o trabalho que estamos realizando na cidade”, afirma o tenente-coronel Sylvio Guerra, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói.