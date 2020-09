Cervejaria sustentável na Região Oceânica recebe Selo Cervejeiro da Prefeitura de Niterói

NITERÓI - A recém-inaugurada Masterpiece, na Região Oceânica, ganhou o Selo Cervejeiro concedido pela Prefeitura de Niterói às cervejarias artesanais mais sustentáveis da cidade, que se tornou um polo reconhecido no estado do Rio de Janeiro. O local conta com painéis solares, reaproveitamento do malte, reuso de água para lavagem de equipamentos e câmara de neutralização de resíduos químicos.

“Quando a gente pensou nesse programa, acreditávamos na capacidade empreendedora e de inovação dos empreendedores de Niterói. E hoje a cidade é, sem dúvida alguma, o principal polo cervejeiro do Rio de Janeiro e isso se conjuga com o clima da cidade, as praias, o bem viver, a qualidade de vida e com o nível de exigência dos niteroienses de ter coisas de qualidade sendo feitas aqui. A cervejaria é de excelente qualidade, com bom gosto e sofisticação, tem essa pegada importante da sustentabilidade e uma equipe feminina destacada. Tem a cara de Niterói”, disse o prefeito.

O prefeito ressaltou que, nesse momento de crise, Niterói tem um plano de retomada da economia com várias frentes, como o ecossistema de inovação, o Polo Mar, o Programa Supera Mais e o Mercado Municipal, que vão fazer com que a cidade saia fortalecida de toda essa situação da pandemia, sobretudo comparada às demais cidades da Região Metropolitana. “É um excelente momento para os empresários olharem para Niterói e investirem aqui”, destacou o prefeito.

André Valle, dono da Masterpiece, falou sobre a importância da sustentabilidade na cervejaria: “O conceito é bem interessante porque se trata da cervejaria mais sustentável do mundo. Nossa fábrica conta com uma usina solar. O teto tem 84 painéis fotovoltaicos que geram toda a energia que é usada, reaproveitamos água da chuva na limpeza, o malte utilizado na produção da cerveja é reaproveitado para fazer produtos alimentícios como brownies e palitinhos e não utilizamos garrafas aqui, apenas latas que são 100% recicláveis. Quando você une todos esses elementos, você tem um espaço sustentável”, explicou.

Além da parte ambiental, André também se preocupou com a sustentabilidade social e destaca que cervejarias são ambientes, em geral, masculinizados, onde quase não se vê mulheres. Na Masterpiece metade da equipe é feminina, incluindo a mestra cervejeira. “Nos preocupamos em fazer uma cervejaria inovadora. O nosso espaço permite que a pessoa venha e tenha uma experiência de tomar 22 cervejas diferentes, todas fabricadas aqui. E assim que for possível, também teremos uma série de eventos culturais. O ambiente também conta com um palco e toda acústica preparada para receber os artistas locais”, descreveu.

O empresário revela que o incentivo que recebeu foi decisivo para a abertura do estabelecimento. “Essa fábrica só aconteceu aqui em Niterói por causa da lei cervejeira que foi aprovada pela Câmara e pela Prefeitura que permitiu que tivéssemos esse incentivo para abrir um negócio novo na cidade. Nosso maior receio era empacar na burocracia e nos trâmites para investir e abrir a cervejaria. Isso não aconteceu. Eu conto pra todo mundo que não tivemos nenhum problema em Niterói. Fomos acolhidos e sentimos que a prefeitura apoia os empreendedores”, comentou.



Essa é a sexta cervejaria a receber o Selo Niterói Cervejeiro, criado pela Prefeitura junto com a Lei municipal nº 3.288, que dispõe sobre o licenciamento da atividade de microcervejarias e respectivos bares cervejeiros na cidade, para estimular a abertura e valorizar as fábricas artesanais e brewpubs na cidade. O município possui, atualmente, 32 cervejarias ciganas que alugam o espaço para produção na cidade, 26 caseiras inscritas na Acerva, 19 bares cervejeiros, cinco associações e três startups de bebidas. Para receber o selo, os interessados devem fazer uma solicitação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e passar, a partir daí, pela avaliação de uma comissão formada por representantes das secretarias municipais das Culturas, de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico, além da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e Firjan. Mais de 50 itens são levados em consideração na avaliação. Na lista de exigências, estão uma política de não agressão ao meio ambiente no processo de fabricação e tratamento dos resíduos produzidos.