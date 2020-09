Firjan abre 400 vagas para qualificação profissional à distância no Leste Flu

4.500 vagas gratuitas em todo o estado do Rio, sendo 400 delas em Niterói e São Gonçalo, para cursos na modalidade qualificação profissional à distância. As oportunidades ao todo estão divididas em dois editais: 2.500 para o público em geral e 2.000 destinadas exclusivamente a trabalhadores e ex-trabalhadores da indústria e seus dependentes. As matrículas devem ser realizadas até o dia 13 de setembro pelo site renda familiar mensal per capita de no máximo 1,5 salário mínimo, pré-requisitos de idade e escolaridade de cada título, entre outros. NITERÓI - A Firjan/Senai está oferecendoem todo o, sendodelas em, para cursos na modalidade. As oportunidades ao todo estão divididas em dois editais: 2.500 para oe 2.000 destinadas exclusivamente a. As matrículas devem ser realizadas até o diapelo site www.firjansenai.com.br/vagasgratuitas . Para se inscrever, o candidato deve possuirde no máximo, pré-requisitos dede cada título, entre outros.

Além de toda a documentação necessária que os dois editais exigem, como identidade, CPF e comprovante de residência (relação completa nos editais), para as vagas destinadas aos trabalhadores e ex-trabalhadores da indústria e seus dependentes é preciso apresentar comprovante com vínculo de até 3 anos antes da data de publicação do edital (carteira de trabalho ou contracheque original do responsável). Não haverá prova de seleção. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, e nesse momento o candidato deverá anexar os documentos exigidos. Depois disso, a Firjan/Senai irá realizar conferência da documentação e, se estiver tudo certo, efetivará a matrícula do estudante no curso pretendido.

São 23 títulos, com carga horária entre 160 e 260 horas, e o início das aulas será a partir do dia 15/09. As oportunidades são para diversas áreas, como: Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; Editor de Vídeos; Editor de Projeto Visual Gráfico; Supervisor de Confecção; Administrador de Banco de Dados; e Mantenedor e Controlador de Plantas Industriais. O edital completo, com toda a documentação necessária, está disponível no site já informado acima. Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.

Segundo Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan/Senai, a prioridade é investir na qualidade da formação dos alunos para um mundo que se torna cada vez mais tecnológico. “Com a pandemia, muitas restrições foram impostas a pessoas e instituições, destacando a suspensão das aulas presenciais. Nesse contexto e com o foco na formação do aluno com a qualidade da Firjan, mergulhamos nos processos de aprendizagem e estruturamos oferta de cursos viáveis para desenvolvimento on-line, com a certeza em atender as necessidades da indústria e da sociedade em geral”, afirma Melo.

Cursos Qualificação Profissional para Público em Geral - Para o público em geral, são duas mil e quinhentas oportunidades para os cursos de qualificação profissional de Almoxarife; Assistente de Controle de Qualidade; Assistente de Moda - Desenvolvimento de Coleção; Assistente de Produção Industrial; Auxiliar de Operações em Logística; Controlador e Programador de Produção; Desenhista de Projetos Elétricos Industriais; Desenvolvedor de Aplicativos; Desenvolvedor de Conteúdos Youtube; Editor de Projeto Visual Gráfico; Editor de Vídeos; Eletricista de Automóveis; Eletricista Instalador Residencial; Fotógrafo; Instalador e Reparador de Redes de Computadores; Pizzaiolo; Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; e Mecânico de manutenção de equipamentos hidropneumáticos.

Cursos Qualificação Profissional para Trabalhadores e Ex-Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes - Para os trabalhadores e ex-trabalhadores da indústria e seus dependentes, são duas mil vagas para os cursos de qualificação profissional de Administrador de Banco de Dados; Assistente de Controle de Qualidade; Assistente de Marketing Digital; Assistente de Produção Industrial; Auxiliar de Operações em Logística; Mantenedor e Controler de Plantas Industriais; Controlador e Programador de Produção; Desenhista de Projetos Elétricos Industriais; Desenvolvedor de Aplicativos; Editor de Projeto Visual Gráfico; Supervisor de Confecção; Operador de Sistemas Computacionais em Rede; Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; e Mecânico de manutenção de equipamentos hidropneumáticos.