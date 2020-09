Niteroiense Ralff Abreu volta aos torneios e ganha campeonato estadual de beach tennis

NITERÓI - O niteroiense Ralff Abreu, ex-top 10 mundial e atual 31º do mundo no beach tennis, marcou seu retorno aos torneios neste final de semana após seis meses de inatividade por conta da pandemia de covid-19. Atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esporte de Niterói, da Alero Style e Clínica de Vacinação Prophylaxis, Ralff e o parceiro carioca João Lauro Carneiro conquistaram o título da etapa do campeonato estadual, o Rio Beach Tennis Tour, realizado no Novo Rio Country Club, no Recreio dos Bandeirantes.

Ralff e João Lauro superaram na final a dupla Bruno Falcão e Bruno Picolli com o placar de 8 a 3. "Fiquei muito ansioso para participar desse evento, pois foram seis meses praticamente sem competir, o que nunca me aconteceu em dez anos. Entramos empolgados com a chance de jogar, mesmo sem estar na preparação ideal, pois ainda não estamos podendo treinar no nosso 100%, já que as praias ainda não estão totalmente liberadas por conta da pandemia. Encontrar parceiros de duplas para treino também não é tão fácil quanto antes. Então, foi um torneio especial para sentir adrenalina e voltar ao circuito", disse Ralff, que deve seguir competindo nas próximas semanas pelo Brasil.

Ralff Abreu nasceu em Niterói em 1983, foi tenista e começou no beach tennis em 2011. Tem 14 títulos nível mundial ITF na carreira. Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC) e São Miguel do Gostoso (RN), vice-campeão mundial pela seleção brasileira na Rússia e semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália. Em 2016, foi campeão pan-americano em Aruba, no Caribe, e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália no mesmo país. Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ). Pouco antes do começo da pandemia, Ralff e João Lauro tinham chegado à final no circuito mundial em Santos (SP).

"Ainda não temos projeções de competições no circuito internacional. Mas as competições regionais voltaram, e estamos avaliando disputar torneios no estado de São Paulo. Agora é buscar treinar cada vez mais perto do 100% ideal. Esse torneio serviu para renovar os ânimos, buscar motivação, pois treinar sem ter torneios, sem objetivo de competição, não funciona", concluiu o esportista niteroiense.