Democracia Cristã adia decisão se manterá chapa própria à Prefeitura de Niterói

NITERÓI - Em convenção partidária municipal realizada ontem (08), o partido Democracia Cristã homologou 32 nomes de candidatos a vereadores, mas adiou para semana que vem a decisão da candidatura própria para a Prefeitura. Até o momento, os pré-candidatos do DC à chapa majoritária municipal são Tuninho Fares e Nubya Mattos de Azevedo para prefeito e de vice-prefeita. O partido ainda negocia alianças que podem culminar no apoio à candidatura de chapa formada por outros partidos.

Tuninho tem 72 anos de idade, 57 deles como funcionário público da Prefeitura de Niterói, onde atuou, entre outros órgãos, na Procuradoria Geral do Município e na Secretaria Municipal de Fazenda. É fundador-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Niterói e foi diretor regional, no estado do Rio de Janeiro, da Associação dos Servidores Civis do Brasil (ASCB). Já Dra. Nubya é graduada em 1987 pela UFF e especialista em Periodontia e Odontologia do Trabalho. Atualmente, coordena a equipe de Odontologia da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.