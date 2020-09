NITERÓI - Os beneficiários inscritos no CadÚnico começaram a receber a recarga dos cartões do auxílio emergencial na quinta-feira (10), vez das pessoas com nome iniciado por letras de A até F. Nesta sexta-feira (11) será a vez daqueles com nomes iniciados pelas letras de G até M. E no sábado (12), amanhã, aqueles com nomes de N até Z. As famílias de alunos da rede municipal de ensino não inscritas no CadÚnico terão a recarga efetuada nos dias 13 e 14. De acordo com o cronograma de ordem alfabética, no dia 13 recebem os responsáveis com nomes iniciados pelas letras de A até J. No dia 14, aqueles com a letra inicial do nome de K até Z.