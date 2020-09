NITERÓI - O estacionamento em dez ruas da Região Oceânica, próximas à orla, será permitido até o dia 30 apenas para moradores, veículos de emergência e prestadores de serviços de utilidade pública. A proibição também vale para áreas de estacionamento criadas nas praias da Região Oceânica pelo Decreto Municipal nº 11.576/14. A determinação da NitTrans, publicada ontem (10) no Diário Oficial do Município, é mais uma de uma série para conter o avanço do coronavírus na cidade, segundo justifica o prefeito Rodrigo Neves.

Para poderem estacionar, os moradores devem apresentar algum comprovante de residência. Os agentes de trânsito terão o apoio de reboques para remoção dos veículos em casos de desobediência.

As vias com estacionamento proibido são as avenidas Almirante Tamandaré, em Piratininga; Beira Mar, Prof. Carlos Nelson Ferreira dos Santos, Dr. Geraldo de Melo Ourívio e Rua Jaime Bittencourt, em Camboinhas; Estrada Francisco da Cruz Nunes, no trecho compreendido entre a Praça Silva Jardim e a Rua Póvoa de Varzim, em Itaipu; Avenida Beira Mar e ruas das Papoulas, das Orquídeas (trecho compreendido entre a Av. Beira Mar e a Rua das Rosas), Matias Sandri (entre a Av. Beira Mar e a Rua das Rosas), em Itacoatiara.