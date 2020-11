Sergio Perdigão Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 11:25 | Atualizado 14/11/2020 11:57

Niterói - Sérgio Perdigão (PSTU) é professor de história e que atua na rede municipal e estadual. Já foi candidato a vereador no município, dirigiu o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Niterói e está filiado ao PSTU desde 2013. Já o novo candidato a vice-prefeito, Carlos Augusto Machado, é engenheiro aposentado, ex-dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação do RJ e também filiado ao PSTU. Seu vice, Carlos Augusto Moreira Machado, tem 67 anos e é Engenheiro de Telecomunicações formado pela Universidade Federal Fluminense. É casado, tem dois filhos e um neto. Trabalhou por quase 39 anos na EMBRATEL – Empresa Brasileira de Telecomunicações, de 1975 a 2014. Hoje está aposentado. Além de ter sido ativista do movimento estudantil no seu período na UFF, foi dirigente da Associação dos Empregados da Embratel na década de 1990 e também diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Rio de Janeiro (Sinttel-Rio) nos períodos 1990-1992 e 2002-2012.

Ele conversou com O DIA sobre as 24 horas que antecedem a eleição:

"Fizemos uma campanha vitoriosa, apresentando um programa socialista e de revolução. Estamos muito felizes por isso. O resultado das urnas do dia 15 serão, como sempre, uma expressão distorcida da consciência da classe trabalhadora. Os rios de dinheiro despejados pelas grandes empresas nas campanhas dos demais candidatos vão pesar muito.



Independente do resultado, minha expectativa é a de que a classe trabalhadora se una e se mobilize ainda mais para resistir aos ataques que os governos vão implementar, seja lá quem for eleito. Como profissional de educação, vou seguir atuando para fortalecer a Greve pela vida e lutar pela garantia de alimentação para os alunos durante a pandemia. Como servidor público, está na pauta a reforma administrativa, que quer acabar com os serviços públicos como conhecemos hoje. Enfim, as eleições passam e a luta da classe trabalhadora segue. Nós seguiremos como parte dessa luta e sempre defendendo um programa revolucionário, de superação do capitalismo.", relata.