Flavio Serafini pelas ruas neste sábado Foto Ailton Lima

Publicado 14/11/2020 11:53 | Atualizado 14/11/2020 11:54

Niterói - Flavio Serafini (PSOL) tem 41 anos, casado e pai de 2 filhos, é niteroiense e professor de Sociologia. Antes de ser reeleito deputado estadual pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) do Rio de Janeiro com 61.754 votos, era professor-pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz). Além do trabalho como professor da rede estadual e privada desde 2005, após 2007, dedicou-se à fundação e construção do PSOL em Niterói, sendo presidente do Partido no município por duas gestões (2008-2010 e 2012-2014). Tem como escolhida da legenda para compor a chapa a professora e pedagoga Josiane Peçanha, que é mestre em História pela Uerj, militante da Educação, sindicalista, pesquisadora e escritora.

Ele conversou com O DIA sobre as 24 horas que antecedem a eleição:

"Vimos pesquisa fraudulenta sendo divulgada. Estamos incomodando porque trazemos uma mensagem de mudança. Vamos derrotar o autoritarismo e a desigualdade que assola nossa cidade. Queremos a chance de aprofundar o debate e decidir o melhor projeto para construir uma Niterói mais feliz e melhor para todos e todas viverem, sem exceção. Vamos dar à Niterói a chance de fortalecer a democracia indo ao segundo turno.", completou o candidato cujo plano de governo pretende combater a desigualdade estendendo até dezembro de 2021 o auxílio emergencial, implantando uma política de Renda Básica e geração de empregos, entre outras ações.